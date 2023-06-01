Окупанти перекидають війська та техніку у район ЗАЕС: свіжі карти боїв в Україні

Російська ДРГ другий день поспіль намагалася проникнути на українські позиції біля Зеленого за 34 км від Харкова

ЗСУ просунулися в районі Білогорівки Луганської області, а росіяни, ймовірно, планують наступати на Хромово під Бахмутом Донецької області. Вони посилили кількість артилерійських обстрілів на цьому напрямку.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби підрозділи сил оборони відбили там 21 ворожу атаку.

Ситуація у Луганській та Харківській областях

30 травня російські війська здійснили наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної. Голова Луганської області України Артем Лисогор повідомив про бойові зіткнення на 13 напрямках на Куп’янському та Кремінському напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, українські сили відбили російські наземні атаки на північний захід від Сватового поблизу Масютівки; поблизу Новоселівського та Стельмахівки та на південь від Кремінної та Білогорівки.

У Генштабі повідомили, що російська диверсійно-розвідувальна група другий день поспіль намагалася проникнути на українські позиції біля Зеленого (34 км на північний схід від Харкова). Українські війська не перестають завдавати ударів по російських тилах у Луганській області.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська не змогли просунутися поблизу Крохмального (20 км на північний захід від Сватового), але українські сили трохи просунулися на північний схід від Білогорівки.

Луганська область

Ситуація на Донбасі

Окупанти атакували в районі Бахмута, за даними українського Генштабу, вони безуспішно наступали біля Оріхово-Василівки та Білої Гори.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 травня, свідчать, що ворожа 1-а диверсійно-розвідувальна бригада "Вовки", яка раніше помічена в районі Авдіївки, тепер діє поблизу Желєзнянського.

На думку аналітиків, це говорить про те, що росіяни перекидають війська так званої "ДНР" із району Авдіївки до Бахмута.

Український Генштаб повідомив, що окупанти без успіху наступали в районі Північного, а українські війська відбили всі російські атаки у Мар’їнці. Також обстріляли українські позиції на заході Донецької області.

Донецька область

Ситуація у районі Бахмута

Ситуація на Півдні України

Там продовжують зосереджуватись ворожі війська. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти замінюють стару та зношену техніку та ППО на півдні України. За його даними, росіяни переводять техніку у бік Мангуша (14 км на південний захід від Маріуполя) і Бердянська, побоюючись українських ударів по Маріуполі. Українські війська продовжують завдавати ударів по районах зосередження військ та техніки окупантів у південних районах України.

Окупанти посилюють свою присутність у районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Представник України в ООН Сергій Кислиця 31 травня заявив, що росіяни продовжують використовувати ЗАЕС у військових цілях, перекинувши туди ще 500 осіб особового складу та 50 одиниць військової техніки. У турбінних залах реакторів №1, №2 і №4 ЗАЕС росіяни зберігають військову техніку та боєприпаси.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі закликав сторони узгодити п’ять принципів забезпечення безпеки на ЗАЕС: відсутність атак на ЗАЕС чи критичну інфраструктуру; заборона зберігання військової техніки та персоналу на ЗАЕС; гарантія електроенергії ЗАЕС; захистити всю критичну інфраструктуру від атак; не робити жодних дій щодо зриву цих принципів.

Кислиця закликав Гроссі включити у свої вимоги повне виведення російських військ та персоналу із ЗАЕС; забезпечення приєднання ЗАЕС до енергомереж України. Також він закликав забезпечити безпечний прохід керівного та обслуговуючого персоналу на та з атомної станції.

Запорізька область

Ситуація в районі Херсона та Миколаєва

Як раніше повідомляв "Телеграф", у ніч проти 1 червня росія завдала масованого повітряного удару по Києву. За уточненими даними, внаслідок атаки ворога загинули троє людей, серед яких одна дитина 2012 року народження.