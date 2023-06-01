Кошмар для авіації ворога: Україна отримає від США ракети AIM-7 Sparrow, але є проблема (відео)

Що відомо про ракети AIM-7 Sparrow

У новому пакеті військової допомоги США для України передбачено передачу ракет AIM-7 Sparrow, яких раніше на озброєнні ЗСУ не було.

"Телеграф" розбирався в тому, що це за ракети і як вони наблизять нашу перемогу.

AIM-7 Sparrow є ракетою класу "повітря — повітря". Її розробили ще у 1956 році і її головна мета — завдавати ударів по авіації ворога. При цьому незрозуміло, яку саме модифікацію ракети отримає Україна від США.

Даний тип ракети має середню дальність та напівактивну радіолокаційну головку самонаведення.

Важить AIM-7 Sparrow 231,2 кілограми, а маса бойової частини складає 39 кілограмів. Запускати ракету можна на відстані до 70 кілометрів, а її швидкість сягає 1361,2 метри на секунду.

Вартість однієї одиниці AIM-7 Sparrow – 125 тисяч доларів США. Її можуть запускати з винищувачів F-15 Eagle та F-16 Fighting Falcon. Важливо відзначити, що вітчизняні літаки не здатні використовувати ці ракети.

Зазначимо, що AIM-7 Sparrow успішно застосовувалися у В’єтнамській війні. Там вони знищили щонайменше 55 в’єтнамських літаків. Під час Ліванської війни такими ракетами збили десяток сирійських літаків МіГ-21 та МіГ-23.

Раніше Телеграф писав, що українські літаки, зроблені в СРСР, могли переобладнати під британські ракети Storm Shadow.