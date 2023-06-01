Мають відповідати не лише росіяни: українці обурені трагедією через закрите бомбосховище у Києві

Українці обурені загибеллю людей через закритий бомбосховищ у Києві

За смерть українців, які загинули в ніч на 1 червня, мають відповідати не лише росіяни, а й українські чиновники, які не стежать, щоб громадяни завжди мали доступ до бомбосховища. Таку думку висловили українці, реагуючи на трагедію під час чергової атаки російської на Київ.

Так, у групі "Телеграфа" у соціальній мережі Facebook українці висловлювали своє обурення з приводу того, що сталося. Багато хто не розуміє, як за стільки місяців війни можуть відбуватися подібні інциденти. Вони переконані, що за подібну недбалість мають понести покарання і українські чиновники, звичайно ж після росіян, які направили ракети на наші міста.

Варто зазначити, як раніше ми вже писали, що такої думки дотримується голова Києва Віталій Кличко.

"Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно", — сказав він.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня під час чергової ракетної атаки загинули троє місцевих жителів, включаючи дитину. Вони прибігли до притулку, що знаходиться в поліклініці №3 у Деснянському районі, але їм ніхто не відкрив, і на той момент стався "приліт".

Також раніше "Телеграф" дізнавався, чи є в Києві зараз доступні укриття, де місцеві могли б сховатися під час ракетних атак.