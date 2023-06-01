Просування ЗСУ на флангах під Бахмутом призупинилося: Сирський назвав причину

Окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, зараз там спостерігається тимчасове затишшя

Збройні сили України останніми днями призупинили просування на флангах на Бахмутському напрямку. Своєю чергою російські окупанти змінили формат операції, тому зараз у районі Бахмута виникло тимчасове затишшя.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у коментарі "УП".

"Протягом кількох минулих днів просування на флангах було призупинено, оскільки там виконувались інші важливі завдання. Командуванням нашого угруповання вживаються відповідні заходи, спрямовані на відновлення боєздатності наших частин та зриву ворожих намірів", — пояснив він, маючи на увазі наміри окупантів не допустити українських контрнаступальних дій і самим перейти у наступ.

Сирський додав, що російські війська змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тож зараз там спостерігається тимчасове затишшя.

Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин раніше заявляв, що його найманці залишають Бахмут і околиці — основна частина "вагнерівців", за його словами, перебазується в тилові табори.

Раніше кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав бійців ЗСУ, які борються за Бахмут. Вони висловили повну впевненість у тому, що ЗСУ не здадуть Бахмуту і окупантам доведеться не солодко.