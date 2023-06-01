Ними обстрілюють Київ: в ЗСУ розповіли, чому не будуть знищувати "Іскандери" західною зброєю

Росія має дефіцит ракет для ОТРК "Іскандер"

Пускові установки російських "Іскандерів", якими рф останнім часом кошмарить Київ, Україна не буде знищувати за допомогою західної зброї.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Укрінформ".

Він зазначив, що атака зброєю союзників по території росії порушила б взяті на себе Україною зобов’язання перед міжнародними партнерами.

"Ми не атакуємо цілі на території росії. Як каже керівництво держави, є стратегія — ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають", - заявив Ігнат.

Водночас, каже військовий, це не стосується окупованих територій України. У такому разі ЗСУ можуть використовувати все наявне озброєння.

Також спікер підтвердив, що росія дійсно має дефіцит ракет для ОТРК "Іскандер", в іншому випадку окупанти збільшили б інтенсивність обстрілів.

"Є у них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, що Україні завдяки західним ЗРК тепер вдається збивати такі ракети, як "Іскандер". Наприклад, 29 травня ЗСУ знищили всі такі цілі у небі над Києвом. Однак, на жаль, це не рятує українців від їхніх уламків, які падають на міста.