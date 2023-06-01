У ППО є лічені секунди: що важливо знати про "Іскандери", якими атакують Україну

Окупанти обирають для атаки саме ці ракети, бо засобам протиповітряної оборони складніше зреагувати на них.

Росіяни все частіше стали використовувати під час повітряних атак по Україні "Іскандери", яких, до речі, в росії залишилося не так вже й багато. У тому числі цими ракетами окупанти били Києвом і в ніч на 1 червня. ППО має лічені хвилини, щоб зреагувати й відбити атаку, тому збивати їх досить важко.

Ракетний комплекс "Іскандер" призначається для ураження аеродромів, складів, штабів, центрів управління тощо. Дані об’єкти зазвичай добре захищені засобами протиповітряної та протиракетної оборони. Однак "Іскандер" діє швидше та дає більшу ефективність.

Дальність ураження щонайменше 500 кілометрів. До складу комплексу входять два типи ракет: балістичні та крилаті. Крім того, цей оперативно-тактичний ракетний комплекс може одночасно завдавати удару ракетами "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Перша — це крилата ракетна, друга — балістична.

"Іскандер-К" летить як звичайна крилата ракета, а ось "Іскандер-М" підіймається вгору та атакує ціль по балістичній траєкторії.

Фото — defence-ua

Характеристики

Дальність ракети "Іскандер": 50-500 км;

Швидкість балістичної ракети "Іскандер": 2100 м/с;

Стартова вага ракети: 3800 кг;

Діаметр: 920 мм;

Маса бойової частини: 480 кг;

Довжина: 7,3 м;

Інтервал між запусками: 1 хв;

Термін експлуатації: 10 років (три роки в польових умовах);

Ракети Іскандер мають спеціальну ядерну бойову частину потужністю до 50 кілотонн;

Приблизна вартість ракети Іскандер — $3 млн.

Чому росія використовує "Іскандери"

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що російські загарбники активно використовують "Іскандери", бо їх важче збивати. У ніч на 1 червня по столиці було випущено сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К".

"Чому противник використовує ОТРК? Тому що артилерія не дістає, і щоб був мінімум часу на реагування. Тому що якщо летить з Каспію чи Чорного моря, тобто близько години на те, щоб зреагувати, піти в укриття тощо. А тут йдеться про лічені хвилини. Тому противник хоче застати зненацька", — пояснив він.

Юрій Ігнат додав, що найбільша небезпека полягає у невеликій відстані. Тобто, ракети використовуються для ударів по Києву та області з Клинців Брянської області. Таким чином, відстань становить приблизно 300 км, а на реагування є кілька хвилин.

"Це Брянська область рф, це приблизно район Клинців ... Відстань до Києва невелика (340 км) ... Саме тому повітряна тривога була не такою довготривалою до моменту першої роботи ППО. Так, на жаль, є загиблі, ще й у День захисту дітей загинула дитина Але окупанти поплатяться за все, що зробили на нашій землі. Це очевидно" — підсумував спікер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 1 червня російські загарбники здійснили ракетну атаку по Україні. Містяни, які бігли під час повітряної тривоги в укриття в поліклініці №3, не змогли потрапити до нього і це призвело до великої трагедії. Внаслідок падіння уламків загинули троє людей, серед яких дитина.