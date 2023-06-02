Потужна робота української ППО: над Києвом знищено понад 30 повітряних цілей росії

Інформації про руйнування та постраждалих немає

Російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Києву в ніч на п'ятницю, 2 червня. Завдяки майстерності українських бійців протиповітряної оборони в небі було ліквідовано понад 30 цілей супротивника.

Про це повідомили у Київській міській воєнній адміністрації (КМВА).

"Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними — боєприпаси Shahed, що баражирують", — йдеться в повідомленні КМВА.

"Але наша ППО – просто титани!" – повідомляють в Адміністрації.

За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу.

Також вказано, що інформації про руйнування та постраждалих немає.

Нагадаємо, що з початку травня окупаційні війська почали більш інтенсивно наносити удари по Києву, використовуючи ракети різного типу та БПЛА. Так, минулої ночі окупанти атакували Київ крилатими та балістичними ракетами "Іскандер". Українські сили ППО знищили всі ракети, проте їхні уламки впали на проїжджу частину в Дніпровському районі та поблизу поліклініки у Деснянському районі. Внаслідок падіння уламків російських ракет у Деснянському районі загинули троє людей — дві жінки та дитина. У момент падіння уламків вони були поблизу укриття, тому що поліклініка була закрита. Через цей інцидент поліція вже порушила кримінальну справу.