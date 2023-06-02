"Це не обов’язково оголошення миру": експерт розповів, якими можуть бути переговори із путіним

Зараз росія не готова йти не компроміси, але ситуація може незабаром змінитись

Переговори України з країною агресором поки що не мають жодного сенсу, оскільки росія висуває свої вимоги та ставить умови. Однак ситуація може істотно змінитися найближчим часом і росія опиниться в умовах, де їй доведеться йти на компроміси. В цьому випадку домовленості між країнами можуть бути не лише про оголошення миру.

Таку думку висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв’ю для OBOZREVATEL.

"На сьогодні можна погодитися на сто відсотків з тим, що сказав наш президент. Тому що нема про що говорити з путіним особисто. Немає сенсу витрачати час на переговори зі стороною, що висуває ультиматум. Тому що переговори — це компроміс. Але ми знаємо, що вимагає путін — повної капітуляції України, це не предмет переговорів", — сказав він.

Однак на думку Мельника, ситуація змінюється і він не виключає, що найближчим часом росія опиниться в умовах, коли путіну доведеться йти на компроміси.

"Тут я не бачу жодного простору для маневру у питанні звільнення всіх територій. Але можуть бути домовленості, наприклад, про забезпечення зеленого коридору для виходу російських військ із Криму. Але на сьогодні це лише один зі сценаріїв", — додав військовий експерт.

Також Олексій Мельник прокоментував неоднозначну заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо того, що російського диктатора володимира путіна не можна заарештовувати, оскільки за кілька місяців може з’явитися вікно переговорів з агресором і говорити доведеться саме з президентом.

"Якщо ми говоримо про прогноз того, що буде завтра, то навряд чи він знає більше, ніж будь-який пересічний громадянин України чи Франції. Те, про що він говорить, виходить із розуміння теорії міжнародних відносин. Суб’єктом міжнародних відносин є держава, і це держава представляє путін. Подобається нам це чи ні, на сьогоднішній день лідером росії є путін. З ким укладати домовленості? З Олексієм Навальним?", - говорить він.

При цьому домовленості з президентом росії, на його думку, можуть бути непрямими. І оскільки саме путін поки що володіє владою в цій державі, доведеться, як кажуть на Заході, проковтнути цю жабу.

"Звичайно, якби путін опинився в камері в Гаазі, то очевидно, що за кілька днів чи тижнів, можливо, з’явився б лідер, який представляє інтереси російської держави. Але на сьогоднішній день це виглядає малореалістичним", — підсумував Мельник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Італії зробили заяву про переговори України та Росію, заявивши, що це єдиний вихід зупинити війну. Проте радник Офісу президента Михайло Подоляк дав на це жорстку відповідь.