Орбан розпереживався за Україну: хоче зірвати контрнаступ ЗСУ

Віктор Орбан розпереживався за українців

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своїми абсурдними заявами на адресу України, хоче, щоб майбутній контрнаступ ЗСУ зірвався.

Про це він заявив в ефірі радіо Kossuth.

За його словами, влада його країни "вважає за необхідне не допустити контрнаступу української армії". Свою думку він аргументував нібито страхом за життя українців, адже, зазначає він, вони можуть потрапити в "криваву бійню" тому, що "сторона, що наступає, зазнає більших втрат, ніж та, яка обороняється", додавши, що "Київ може втратити більше військових, ніж Москва" .

"Перш ніж українці почнуть контратаку, ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб досягти припинення вогню та початку мирних переговорів", – каже він.

У МЗС України вже готують відповідь на висловлювання угорського чиновника. Спікер міністерства Олег Ніколенко у коментарі виданню "Liga" сказав, що вона буде "трохи пізніше".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Орбан оскандалився новою заявою про Україну. Його навіть намагалися "підчистити" із інтерв’ю.

Також ми повідомляли, що Орбан видав купу нового абсурду про Європу, США, не забув і про Україну.