Оборона Бахмута: аналітик назвав ключовий момент для ЗСУ

Жодних "розчарувань" від втрати ЗСУ Бахмута бути не повинно.

Захоплення Бахмута російськими окупантами не стане ані політичною, ані стратегічною перемогою для кремля, тож усвідомлення цього факту вже "наздоганяє" самих росіян. На Заході ж з самісінького початку усвідомлювали, яке значення для ЗСУ має це місто, і з розумінням спостерігали за тим, що там відбувається.

Про це політичний аналітик Олександр Кочетков розповів в коментарі сайту "Телеграф".

Експерт впевнений: події на фронті не здатні жодним чином вплинути на рівень політичної, фінансової та військової підтримки України з боку наших союзників, адже подолати спільного ворога вдасться лише спільними зусиллями.

"Ключовим аспектом у цій ситуації є не ситуація в самому Бахмуті, а контроль над панівними висотами навколо нього. І тут сила за нами. В Міноборони США це чудово розуміють, тому жодних "розчарувань" [від втрати міста] бути не може. Зараз Захід очікує від України потужного і успішного контрнаступу, знову ж таки, з розумінням чекаючи рівно стільки, скільки буде потрібно для підготовки цієї операції", — каже політолог в коментарі "Телеграфу".

Більше читайте на сайті "Телеграф": "Якими будуть воєнні та політичні наслідки втрати Бахмута для України: експерти зробили прогноз".

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський Окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, зараз там спостерігається тимчасове затишшя. Він також розповів, що просування ЗСУ на флангах під Бахмутом призупинилося і назвав причину.