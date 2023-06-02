Злили відео роботи ППО: суд "у Києві виніс рішення щодо чотирьох блогерш

Горе-блогерки тепер не можуть залишати місце проживання до 31 липня

Чотирьом київським блогерам, які знімали роботу ППО та поширювали ці відеоматеріали в мережі, суд обрав запобіжний захід. Наразі вони цілодобово перебувають під домашнім арештом.

Згідно з ухвалою суду їм забороняється залишати місце проживання до 31 липня поточного року. Про це сьогодні, 2 червня, повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

"Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі звернулися до українців з проханням не знімати та не поширювати у соцмережах відео роботи протиповітряної оборони України. Така інформація може допомогти ворогові коригувати удари.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 травня, під час масованої атаки на Київ, шість місцевих жителів "засвітили" роботу ППО в соціальних мережах, незважаючи на численні прохання та заборони робити це. Незабаром СБУ взялася до горе-блогерів. Пізніше у мережі з’явилися їхні імена та фотографії. Серед фігурантів виявилася і колишня дружина засудженого за постачання кокаїну для української еліти Юрія Чернецького Інна Воронова.