Ріс з Україною в серці: на фронті загинув поет та музикант, син волонтерки з Маріуполя (фото та відео)

Саме завдяки Данилові Подибайлу світ дізнався про перші авіаційні обстріли Маріуполя

Щодня у боротьбі з російськими окупантами Україна втрачає своїх людей — на фронті загинув поет та музикант із Маріуполя Данило Подибайло, син Марії Подибайло — волонтера, історика та соціолога. Його життя обірвалося у 26 років, у Кліщіївці під Бахмутом.

Данило Подибайло ріс з Україною в серці, у Маріуполі його називали сином полку з 2014-го року, бо він практично ріс у громадському центрі "Новий Маріуполь", який створила та очолила його мама, розповів сайт 0629.com.ua.

Під гітару він співав на проукраїнських мітингах у Маріуполі, причому Данило не вчився музиці, це був його вроджений дар.

У Данила був уроджений талант до музики

"Він був музикантом, співаком, поетом, письменником. Мріяв видати книги, глибокі за змістом, як і він сам. Данило був одним із найкращих у місті майстром з освітлення сцени та звукорежисером. А ще він вивчав IT і мріяв після війни запустити щось круте, незвичайне, власне — були у нього ідеї щодо стартапу", — розповідає видання.

Він змалку ріс патріотом

Після початку повномасштабної війни хлопець залишився у Маріуполі та допомагав військовим. За словами його командира, саме завдяки Данилові Подибайлу світ дізнався про перші авіаційні обстріли Маріуполя.

"Він добре знався на техніці, і ці його знання допомагали нам виконувати завдання в оточеному Маріуполі", — розповів командир.

Окрім цього Данило займався волонтерством, розвозив людям їжу та воду.

Згодом разом з іншими йому вдалося вирватися з окупації. Виключно завдяки своїй винахідливості він зміг пройти всі допити та численні ворожі блокпости. Вступив до лав територіальної оборони, стояв на захисті Києва та брав участь у звільненні Харкова. Останній його фронт — Бахмут, 128 батальйон 112 бригади ТрО, підрозділ Адама.

Вирвавшись із окупації, Данило вступив у тероборону

Його побратими розповідають, що Данило та його друг відрізнялися неймовірною відвагою, вони брали участь у вибиванні тилів та резервів окупантів у Кліщіївці, що створило умови для просування флангів. Разом із другом вони й загинули.

Це відео роботи їх підрозділу під Бахмутом. Фоном для знищення ворогів звучить музика Данила Подибайла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у тяжких боях за Бахмут загинув український журналіст, перший головний редактор інтернет-видання "Сихів Медіа" Віктор Петров. Українському воїну було лише 33 роки.