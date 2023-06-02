"Нехай подзвонить своєму другові путіну": у Зеленського та в МЗС закрили рота Орбану

Орбану запропонували нарешті засудитиросійську агресію, вимагати від Москви припинити війну

На нову абсурдну заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який хоче, щоб наступ ЗСУ зірвався, жорстко відреґували у Міністерстві закордонних справ України та в Офісі президента. Йому, як "єдиному прем’єр-міністру в ЄС, який виступає за мир", також дали слушну пораду.

Так, речник МЗС Олег Ніколенко опублікував на своїй сторінці у Facebook відповідь на заяву Орбана, нагадавши, що мирні переговори можуть бути можливі лише після того, як росія повністю виведе свої війська з території України.

"Припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, дозволить росії перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014-2022 років", — сказав він.

Також Ніколенко підкреслив, що щоденні атаки по українських містах лише доводять, що росії не потрібні інші сценарії, окрім як продовження війни.

А Віктору Обрану тим часом у МЗС радять розпочинати діяти. Для початку, наприклад, засудити російську агресію.

"Ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем’єр-міністром у ЄС, який виступає за мир. Щоб полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну і повернути російську армію на російську територію, приєднатися до заходів міжнародної ізоляції росії, не підривати єдність у ЄС", — підсумував Олег Ніколенко.

Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter назвав позицію Орбана абсурдною, додавши, що той демонстративно ображає цінності Європейського Союзу та міжнародного права загалом.

"Це свідоме приниження Європи та потурання терористичним діям росії. Це свідоме виправдання агресора та заохочення його продовжити знищення України/Європи…", — зазначив він.

Угорщині, як вважає Подоляк, треба усвідомити, що завдяки контрнаступним діям Україна повертає свої території та своїх людей.

"А якщо Прем’єр-міністр Угорщини справді турбується про втрати – нехай подзвонить своєму "другу путіну" і попросить, щоб російські збройні формування вийшли за межі міжнародно визнаних кордонів України. І тоді війна буде закінчена. Більше ніяких втрат та смертей. Тільки повноцінний висновок збройного контингенту та техніки окупанта є передумовою до закінчення війни.Чи чув хтось подібні заклики Орбана до росії?", — підсумував радник голови ВП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Віктор Орбан назвав територію України "нічийною землею" і отримав жорстку відповідь від мера одного з рокорів.