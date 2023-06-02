Україна та Грузія матиме спільний кордон? Саакашвілі зробив дуже сміливий прогноз

Саакашвілі впевнений у перемозі України

Колишній президент Грузії та громадянин України Михайло Саакашвілі, якого кинули у в’язницю грузинські правоохоронці, висловив упевненість, що наша країна зможе здобути перемогу над росією і наш спільний кордон з його батьківщиною проходитиме по річкці Псоу.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на заяву Саакашвілі.

На його думку, за підсумками війни в Україні слово нашої країни матиме велику вагу у світі. А розгромлені путінські війська буде вигнано не лише з окупованих частин України, а й з Грузії.

"Ми повинні підготуватися до звільнення Абхазії та Шида Картлі. Це вікно дуже скоро відкриється, і ми всі повинні вловити момент, коли російська армія буде повністю розформована і в Москві пануватиме хаос", — каже екс-президент Грузії.

Більше того, экс-президент припускає, що Україна і Грузія після війни матиме спільний кордон, таким чином він натякає на можливе приєднання до нашої країни територій — Кубані.

"Готуємось облаштовувати грузино-український кордон на Псоу!", — пише Саакашвілі.

Нагадаємо, що Михайло Саакашвілі повернувся до Грузії наприкінці вересня позаминулого року, де вже наступного дня його затримали грузинські правоохоронці. Політика помістили у в’язницю у місті Руставі. Відразу після затримання "Телеграф" побував у Грузії і показав, як виглядає та сама в’язниця, де утримували Саакашвілі.

Перебуваючи в місці позбавлення волі, Саакашвілі оголосив голодування, після чого був переведений до тюремної лікарні в Тбілісі, а пізніше — до військового шпиталю в Горі. 12 травня 2022 року політика помістили до громадянської клініки "Вівамед" де він і перебуває досі.

З того часу вже багато тривожних новин було про стан здоров’я екс-президента Грузії.