Для наступу ЗСУ існує серйозна перешкода: і це не росія

Якщо ЗСУ зможе прорвати одну невелику ділянку фронту, то у росіян все може посипатися

Під час довгих обговорень про майбутній контрнаступ ЗСУ багато хто гадає, як Україні вдасться прорватися крізь укріплення росіян, які вони набудували на окупованих територіях останнім часом. Однак існує ще одна річ, на яку до цього моменту мало хто звертав увагу.

Про неї написала американська газета The Washington Post.

Журналісти цього видання звернули увагу, як не дивно, не на російські укріплення, а на українські. Адже, щоб прорвати оборону росії спочатку потрібно пройти свою власну. Йдеться про, наприклад, мінні поля, які Україна успішно і рясно створювала, щоб зупинити окупантів на початку повномасштабного вторгнення. Тепер, вважають у виданні, ЗСУ доведеться перед наступом посилати саперів на передок, щоб ті очистили шлях для важкої техніки.

Одна з причин, чому контрнаступ не розпочався, йдеться у матеріалі, – ЗСУ вишукують слабкі місця у російських оборонних позиціях. Росіяни хочуть направити український контрнаступ до однієї вузької ділянки фронту, щоб там артилерією швидко її придушити.

Водночас, звертають увагу журналісти, допоки союзники допомагають Києву з ракатемами, броньованою технікою та боєприпасами, недостатньо, на думку авторів, уваги приділяється інженерній техніці, яка буде важлива при контрнаступі.

Де почнеться контрнаступ — невідомо, але багато хто говорить про Запорізький напрямок, завдяки прориву, на якому ЗСУ зможуть перерізати росіянам сухопутний коридор із Кримом.

Перед Україною може постати проблема – як рухатись через російські мінні поля. Генштаб відмовився розкрити деталі з техніки, яка використовуватиметься для цієї мети під час контрнаступу. Однак, у матеріалі наголошується, що якщо ЗСУ зможе прорвати одну невелику ділянку фронту, то у росіян все може посипатися.

Нагадаємо, раніше експерти називали способи, як легко можна обійти "лінії Вагнера".

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