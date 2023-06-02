Згорілі будівлі, вибиті вікна та вирви від снарядів: на що російські обстріли перетворили Бахмут (фото)

Від міста практично нічого не залишилось

Після 10 місяців запеклих боїв, місто-фортеця Бахмут отримав невеликий перепочинок, оскільки найманці ПВК "Вагнер" вирішили все ж таки відійти на перегрупування передавши свої позиції російській армії. Однак до теперішнього часу місто є лише тінь самого себе, оскільки внаслідок масованих обстрілів практично вся інфраструктура була зруйнована.

У Бахмуті побував кореспондент "Телеграфа", який показав результат багатомісячного нещадного російського обстрілу.

Як видно на знімках, у місті практично неможливо знайти вцілілі будинки, на багатьох з них видно сліди пожеж і вирви від снарядів. Деякі з будинків, у яких колись жили люди, тепер й зовсім обвалилися.

Бахмут

У місті не залишилося цілих будівель

Варто зазначити, що ЗСУ все ще контролюють околиці міста і можуть вільно в’їжджати та виїжджати за межі міста. Російські окупанти намагаються провести ротацію підрозділів, а українські захисники активно їм у цьому заважають.

Багато будинків були повністю зруйновані

Загалом обидві сторони намагаються підготуватися до подальшого розвитку подій та підвищують ступінь боєздатності військ.

Вирви від снарядів видно всюди

Нагадаємо, "Телеграф" напередодні поговорив з експертами та дізнався, що буде у випадку, якщо ЗСУ покинуть Бахмут і чи це сильно вдарить по Україні.