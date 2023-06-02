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Згорілі будівлі, вибиті вікна та вирви від снарядів: на що російські обстріли перетворили Бахмут (фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Бахмут Новина оновлена 02 червня 2023, 20:06
Бахмут

Від міста практично нічого не залишилось

Після 10 місяців запеклих боїв, місто-фортеця Бахмут отримав невеликий перепочинок, оскільки найманці ПВК "Вагнер" вирішили все ж таки відійти на перегрупування передавши свої позиції російській армії. Однак до теперішнього часу місто є лише тінь самого себе, оскільки внаслідок масованих обстрілів практично вся інфраструктура була зруйнована.

У Бахмуті побував кореспондент "Телеграфа", який показав результат багатомісячного нещадного російського обстрілу.

Як видно на знімках, у місті практично неможливо знайти вцілілі будинки, на багатьох з них видно сліди пожеж і вирви від снарядів. Деякі з будинків, у яких колись жили люди, тепер й зовсім обвалилися.

Бахмут
Бахмут
Бахмут
У місті не залишилося цілих будівель

Варто зазначити, що ЗСУ все ще контролюють околиці міста і можуть вільно в’їжджати та виїжджати за межі міста. Російські окупанти намагаються провести ротацію підрозділів, а українські захисники активно їм у цьому заважають.

Бахмут
Багато будинків були повністю зруйновані

Загалом обидві сторони намагаються підготуватися до подальшого розвитку подій та підвищують ступінь боєздатності військ.

Бахмут
Вирви від снарядів видно всюди

Нагадаємо, "Телеграф" напередодні поговорив з експертами та дізнався, що буде у випадку, якщо ЗСУ покинуть Бахмут і чи це сильно вдарить по Україні.

Теги:
#Донецька область #Війна #Бахмут