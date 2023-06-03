Проблеми тільки починаються: у розвідці розповіли, що чекає на росію після поразки у війні

Росію накриють внутрішні конфлікти

Внаслідок успішного контрнаступу української армії та програшу росії у війні, там можуть початися внутрішні конфлікти, що виллються у повстання, та військове протистояння.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

"У результаті успішних дій українських сил безпеки та оборони та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої московщини. У результаті успішних дій повстанців, які виборюють свої права на території так званої російської федерації, росіян з паспортами цієї федерації, також можливий внутрішній конфлікт" – пояснив він.

Представник ГУР говорив про бійців Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії", які вже не раз зайшли на територію росії для того, щоб звільнити її від путінського режиму.

Юсов додав, що нова операція російських добровольців у Білгородській області триває. "Друга армія світу" виявилася зовсім не готовою до такого повороту подій. Насамперед, причина в тому, що керівництво росії перекинуло всі боєздатні сили в Україну в спробах окупувати якнайбільше наших територій.

"На території московщини залишилися переважно пузаті "даішники". І цей план "Едельвейс", який оголосив путін на території Білгородщини, скликав там так званих "силовиків", які здебільшого навчені бити кийками учасників мирних акцій протесту та брати хабарі з бабок", — Описав ситуацію Юсов.

Як розповідав "Телеграф", новий виток громадянської війни в Росії продовжився і 2 червня. Російські добровольці продовжують вести важкі бої біля Білгородської області та знищувати путінські війська артилерією і бронетехнікою.