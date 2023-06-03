Удосконалена САУ "Богдана" вже помічена на українських дорогах: у чому її важливість для перемоги (фото)

"Богдана" відіграла важливу роль у визволенні острова Зміїний

Українську самохідну артилерійську установку "Богдана" запускають у серійне виробництво — її виготовлятимуть щонайменше два заводи в Україні. Нещодавно повністю готовий зразок було помічено на дорогах України. "Богдана" — перша українська САУ, здатна використати боєприпаси стандарту НАТО — 155 мм калібру, які передають Україні партнери.

У мережі з’явилося відповідне фото — САУ 2С22 на оновленому шасі, поміченому на дорогах України, рухалося своїм ходом.

Оновлена САУ "Богдану" на дорогах України

"Богдана" – перша самохідна гаубиця так званого "натовського" калібру, розроблена фахівцями українського оборонно-промислового комплексу. Розробку першої в Україні колісної 155 мм артилерійської системи 2С22 "Богдана" розпочали у 2016 році. Вона була встановлена на шасі КрАЗ-63221 із броньованою кабіною.

Раніше видання "Мілітарний" показало процес збирання гаубиць "Богдани": на фото потрапило колісне шасі, схоже на МАЗ-6317, із броньованою кабіною.

Виробництво САУ "Богдану"

Крім того, на шасі вже було встановлено блок системи керування вогнем. Однак на машині ще не було гармати та інших механізмів, які забезпечують її роботу під час стрільби. Поки що невідомо, яке шасі використовують у серійному виробництві нових українських самохідних гаубиць.

В Україні виробляють важливе озброєння

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков у січні повідомив, що Україна профінансувала серійне виробництво артилерійської установки "Богдана" калібру 155-мм. У лютому глава оборонного відомства уточнив, що перші поставки "Богдани" очікуються найближчими місяцями.

Важливість "Богдани" у тому, що це перша українська САУ, яка може використати боєприпаси стандарту НАТО – 155 мм калібру. І хоча виробництво було непростим, з початку розробки у 2016 році до випробувань у січні 2022-го все вийшло, і "Богдана" відіграла важливу роль у звільненні острова Зміїний.

"Богдана" на колісному ходу може долати від 300 км бездоріжжям до 800 км по шосе на одній заправці. Вона здатна здійснювати 4-6 пострілів на хвилину на дальність 40-42 км звичайним снарядом і до 50 км — реактивним.

Раніше Телеграф розповідав, що українські екіпажі закінчують підготовку на броньованих машинах CV 90, виділених Україні Швецією. Мабуть, найближчим часом машини будуть уже в Україні — чим вони вражатимуть ворога.