А чого ж раніше не допоміг? Зеленський цікаво відповів на слова Трампа про переговори з путіним

У ситуації, в якій зараз перебуває Україна, можливі зміни у США викликають занепокоєння у президента

Президент України Володимир Зеленський, який сказав, що Україна вже готова до контрнаступу, заявив, що "не зрозумів" слів колишнього президента США Дональда Трампа, що він би завершив повномасштабну війну за одну добу, посадивши Київ та Москву за стіл переговорів.

Про це він сказав в інтерв’ю WJS, у відповідь на запитання, чи має він занепокоєння щодо впливу майбутніх виборів у США на допомогу Україні і хотів би президент цих міркувань завершити війну на той час.

"Звичайно хотілося б завершити війну якнайшвидше. Це не пов’язано з адміністрацією — буде вона така ж чи зміниться. Президент Байден — він президент під час повномасштабної війни, і він допоміг нам більше, ніж президент Трамп. Але при цьому треба розуміти, що тоді не було повномасштабної війни, і я не знаю, як би діяв Трамп", – зазначив Зеленський.

Він додав, що заява Трампа, що війну нібито можна було б завершити за одну добу, йому незрозуміла.

"Я не зрозумів, чому Дональд Трамп говорив, що за 24 години посадив би Путіна та Зеленського за стіл переговорів і завершив війну. Він міг тоді це зробити, коли він був. Але цього не сталося. Так, питання було не таке гостре – тому що не було повномасштабного вторгнення. Але було окуповано наші території", – сказав президент.

Він зазначив, що в ситуації, в якій зараз перебуває Україна, можливі зміни в США викликають занепокоєння, оскільки ситуація може змінитися як на краще, так і на гірше.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп нещодавно заявляв, що знайшов би спосіб завершити війну "за 24 години" та відмовився називати Путіна військовим злочинцем.

Як розповідав "Телеграф", Трамп неодноразово робив провокативні заяви про Україну. Зокрема він вважає, що США занадто багато допомагає Україні, а наша країна має віддати території росії, якщо та претендує на них. Водночас він визнав вторгнення рф в Україну помилковим і вважає, що цього не сталося, якби він був президентом.