Кабмін пішов назустріч волонтерам у питанні закупівлі дронів для ЗСУ

Закупівля дронів для ЗСУ більше не оподатковуватиметься

Український уряд пішов назустріч волонтерам та включив дрони до списку товарів, які не оподатковуються при благодійній закупівлі.

Про це йдеться у постанові Кабміну №550 від 2 червня, якою вносяться зміни до постанови №112 від лютого 2016 року

Крім самих БПЛА, до списку також включені апаратура зв’язку, цифрові камери, парашути, батареї та двигуни до дронів. Податкові пільги також торкнуться ремонту та обслуговування цих БПЛА.

Як повідомлялося раніше, 1 червня у мережі з’явилася інформація про те, що Мінфін вимагає від волонтерів сплачувати 19,5% податку зі зборів на потреби української армії.

Після того як інформація набула широкого розголосу, глава відомства Сергій Марченко цю інформацію спростував і заявив, що жодних податків з товарів, що закуповуються для ЗСУ, платити не потрібно.

Раніше Телеграф повідомляв, що депутати Верховної Ради вирішили повернути податки для малого та середнього бізнесу до довоєнного рівня. Якщо законопроєкт буде остаточно ухвалено, а до цього все йде, то вже з 1 липня український бізнес повернеться до правил гри, які були до Великої війни.