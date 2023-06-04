Війна — день 466: окупанти активізувалися на Харківщині та продовжують ракетний терор

Оперативно про головне 4 червня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 466 днів. Окупанти активізувалися на Куп’янському напрямку, а українські війська досягають локальних успіхів у Донецькій області. При цьому керівництво України наголосило, що ЗСУ готові до початку контрнаступу і його початок буде помітним для всіх. Не маючи можливості вплинути на ситуацію на полі бою, росія продовжує застосовувати тактику ракетного терору та обстрілює цивільні об’єкти.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 На Бєлгородщині російські добровольці продовжують бої з армією путіна.

00:10 Загальна кількість постраждалих від обстрілу передмістя Дніпра зросла до 20 людей, госпіталізували 17 осіб. Серед поранених є п’ятеро дітей.

00:00 Голова Дніпропетровської обласної ради закликав мешканців області не ігнорувати сигнали тривоги вночі. При цьому моніторингові групи повідомляють про виліт 6 ракетоносіїв із Мурманської області.

Про те, що відбувалося 1 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 463: окупанти продовжують локальні атаки і важко приховує втрати

Дізнатися про головні події 2 червня можна у публікації: Війна — день 464: спроби наступу росіян на Донбасі продовжуються, але ЗСУ "перемелюють" окупантів

З даними за 3 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна – день 465: окупанти зупинилися під Бахмутом, але намагаються прорватися в інших місцях