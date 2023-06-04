Досягнуть загальновійськового ефекту: американський генерал спрогнозував успіх контрнаступу ЗСУ

Генерал впевнений, що завдяки тренуванням Сили оборони України працюватимуть злагоджено і комплексно

Американський генерал, колишній директор ЦРУ Девід Петреус вирішив долучитися до кола тих, хто хотів би обговорити шанси українських військових на успіх під час давноочікуваного контрнаступу на російського ворога.

Своїми думками він поділився з виданням The Guardian.

"Думаю, що контрнаступ України буде дуже потужним. Я припускаю, що вони досягнуть загальновійськового ефекту, тобто вони успішно проводитимуть загальновійськові операції", — сказав Петреус.

Генерал впевнений, що Сили оборони України працюватимуть злагоджено і комплексно, виконуючи різні завдання, в тому числі розмінування, прориви, протиповітряна оборона для захисту військ. Крім того, очікується ефективне застосування засобів радіоелектронної боротьби, організація логістики та атаки за підтримки артилерії та мінометів.

Підставою для таких прогнозів генерал вважає той факт, що українські захисники "мають намір звільнити свою країну" і пройшли відповідний курс навчання.

Як відомо, багато хто з наших союзників чекає анонсованого контрнаступу, в той же час влада України неодноразово заявляла, що ЗСУ підуть на подібний крок лише в тому разі, коли будуть повністю готові до нього. Зокрема, в Міноборони наголошували, що для успішного контрнаступу необхідно отримати від партнерів техніку та навчити військових.

В той же час заява, яку зробив вчора, 3 червня, президент Володимир Зеленський, схоже, свідчить про те, що підготовчий період завершується, і Україна вже готова до контрнаступальних дій.