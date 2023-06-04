Ворог наступає на лінії Авдіївка-Донецьк у районі Мар’їнки: свіжі карти боїв в Україні

Спроби проведення наступальних дій для росіян закінчуються невдачею

В Україні 446 день триває повномасштабна війна. Російські окупанти продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове, на північний захід і на південь від Кремінної, а також на лінії Авдіївка-Донецьк у районі Мар’їнки. Водночас ворог спробував зайняти оборонні позиції в Херсонській області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України

Загарбники продовжують зосереджувати сили на спробах окупації Луганської та Донецької областей. Поблизу Новоселівської Луганської області ворог провів невдалі наступальні дії.

На Лиманському напрямку в районі Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, а також Бахмутському напрямку в районі Іванівське окупанти також намагалися вести наступальні дії, але їхні спроби не мали успіху.

За заявами російського блогера, в районі Макіївки тривають бої біля траси Р-66 (Кременна – Сватово) і що російські війська просунулися в лісах на захід від Кремінної.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не робив.

На Мар’їнському напрямку та в Олександрівці Донецької області ворог провів наступальні дії у районі міста Мар’їнка, але українські захисники відбили усі дев’ять атак.

Водночас регулярні російські війська, ймовірно, значною мірою замінили сили "Вагнера" в Бахмуті на тлі низького темпу наступу в цьому районі. Ватажок ПВК Євген Пригожин заявив, що 99 відсотків підрозділів його бойовиків покинули місто.

Також російські блогери говорять про те, що українські сили зміцнюють оборонні рубежі в цьому районі, оскільки військові росії мають намір відновити свої наступальні дії 5 червня.

Південь України

Російські війська продовжують розширювати зміцнення у тилових районах Херсонської області. Південне оперативне командування України повідомило, що підрозділи української авіації завдавали ударів по районах зосередження ворога у Скадовському районі Херсонської області

Генштаб повідомляє, що у Генічеську Херсонської області у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції загарбники примусово утримують громадян, які мають проукраїнську позицію.

Також окупаційні війська звели оборонні споруди "Зуби дракона" на північний схід від Ставок (87 км на південний схід від Херсона). Фортифікаційні споруди розташовані з північного боку траси E97, основної наземної лінії зв’язку (GLOC), що сполучає окупований Крим зі Скадовськом (60 км на південь від Херсонщини) та Олешками (8 км на південний захід від Херсонщини).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній директор ЦРУ Девід Петреус оцінив шанси українських військових під час контрнаступу. У ході нього, на думку Петреуса, буде успішно проведено загальновійськові операції.