Нічна атака на Україну: ЗСУ збили більшість ракет, але є й прильоти – куди потрапили

Україна була атакована п’ятьма дронами "Шахед" та шістьма крилатими ракетами

У ніч на 4 травня Україна знову була атакована російськими дронами та ракетами. Більшість з повітряних цілей вдалося збити українську ППО, проте деякі дісталися своїх цілей.

Про це повідомили у ЗСУ.

Так, за даними прес-служби Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі Україна була атакована п’ятьма дронами "Шахед" та шістьма крилатими ракетами Х-101/Х-555, які були випущені із стратегічних бомбардувальників з району Каспію.

Силам ППО вдалося перехопити чотири з цих ракет і три дрони. На жаль, є й прильоти.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що дрони, що залишилися, влучили в інфраструктурні об’єкти в Сумській області, а ракети влучили на оперативний аеродром поряд з Кропивницьким.

"Про наслідки зі зрозумілих причин я говорити не буду, але маємо такі реалії", — каже Ігнат.

Нагадаємо, що ввечері 3 червня росіяни також обстріляли і Дніпропетровську область. Удар припав на цивільний об’єкт у населеному пункті Підгородне — житлові будинки, магазини та газопроводи. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 22 особи. Серед них шестеро дітей, один із них загинув.