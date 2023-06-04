Поки на одній вулиці гинуть, на іншій на цьому наживаються: Філатов звинуватив дніпрян у обмані

Філатов звинуватив деяких дніпрян у обмані

Деякі українці, незважаючи на щоденні смерті своїх співвітчизників, використовують війну для покращення особистого добробуту. І поки на одній вулиці витягують мертвих дітей з-під завалів на сусідній вигадали, як обдурити владу.

Такий висновок можна зробити з посту мера Дніпра Бориса Філатова, який звинуватив деяких своїх городян у обмані.

За його словами, річ у тому, що після ракетних атак у житлових будинках часто вибиває вікна. Витрати на ремонт бере на себе мерія та безкоштовно вставляє вікна всім постраждалим. Причому змінює одразу на сучасні металопластикові. І цим нібито вирішили скористатися хитрі громадяни.

Філатов, посилаючись на слова своїх підлеглих, заявив, що жителі одного з будинків вирішили безкоштовно замінити собі вікна і спеціально розбили молотком старе скло, щоб зробити вигляд, що його вибило вибуховою хвилею та запросити допомогу у міської влади.

"Приходять громадяни: "Борис Альбертович, ми із сусіднього будинку, у нас теж вікна повилітали, але Ваші підлеглі нічого не роблять"

Викликаю підлеглих. Кричу матом.

Підлеглі мовчать. Переминаються з ноги на ногу.

"Чого мовчите, скоти?"

"Як би Вам, так сказати, щоб Ви повірили?"

Справа в тому, що цей будинок, так, по сусідству.

Але за три вулиці.

Туди вибухова хвиля не дійшла

"ІІІ???"

"Просто громадяни, знаючи, що всім ставлять нові металопластикові вікна, повибивали шибки молотком. У всьому

під’їзді"

Вони. Повибивали. Скло. Молотком", — розповідає Філатов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дніпропетровщина зазнала чергової російської атаки увечері 3 травня. Росіяни завдали удару по передмісті Дніпра і дозволили житлову забудову. Постраждали десятки громадян.

Також ми повідомляли про те, як відпрацювала українська ППО під час нової атаки окупантів.