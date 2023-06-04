Поки на одній вулиці гинуть, на іншій на цьому наживаються: Філатов звинуватив дніпрян у обмані
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Філатов звинуватив деяких дніпрян у обмані
Деякі українці, незважаючи на щоденні смерті своїх співвітчизників, використовують війну для покращення особистого добробуту. І поки на одній вулиці витягують мертвих дітей з-під завалів на сусідній вигадали, як обдурити владу.
Такий висновок можна зробити з посту мера Дніпра Бориса Філатова, який звинуватив деяких своїх городян у обмані.
За його словами, річ у тому, що після ракетних атак у житлових будинках часто вибиває вікна. Витрати на ремонт бере на себе мерія та безкоштовно вставляє вікна всім постраждалим. Причому змінює одразу на сучасні металопластикові. І цим нібито вирішили скористатися хитрі громадяни.
Філатов, посилаючись на слова своїх підлеглих, заявив, що жителі одного з будинків вирішили безкоштовно замінити собі вікна і спеціально розбили молотком старе скло, щоб зробити вигляд, що його вибило вибуховою хвилею та запросити допомогу у міської влади.
"Приходять громадяни: "Борис Альбертович, ми із сусіднього будинку, у нас теж вікна повилітали, але Ваші підлеглі нічого не роблять"
Викликаю підлеглих. Кричу матом.
Підлеглі мовчать. Переминаються з ноги на ногу.
"Чого мовчите, скоти?"
"Як би Вам, так сказати, щоб Ви повірили?"
Справа в тому, що цей будинок, так, по сусідству.
Але за три вулиці.
Туди вибухова хвиля не дійшла
"ІІІ???"
"Просто громадяни, знаючи, що всім ставлять нові металопластикові вікна, повибивали шибки молотком. У всьому
під’їзді"
Вони. Повибивали. Скло. Молотком", — розповідає Філатов.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дніпропетровщина зазнала чергової російської атаки увечері 3 травня. Росіяни завдали удару по передмісті Дніпра і дозволили житлову забудову. Постраждали десятки громадян.
Також ми повідомляли про те, як відпрацювала українська ППО під час нової атаки окупантів.