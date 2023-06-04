Щось приємно здивує, а щось навпаки: до яких цін на продукти готуватися українцям у червні

Експерти озвучили прогноз щодо цін на продукти у червні

З початком літа в Україні подешевшала ціла низка продуктів і, згідно з прогнозами, така ситуація може продовжитися і надалі. Проте, в той же час, ціни на інші продукти можуть навпаки зрости.

Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на прогноз експертів.

Так, наприклад, розширення пропозиції врожаю овочів з відкритого ґрунту призведе, за прогнозом вчених, до зниження цін на низку популярних овочів. Очікується, що:

цибуля ріпчаста та морква подешевшають до 50 – 55 гривень за кілограм (середня ціна на 1 червня становить близько 65 та 68 гривень за кілограм);

молода картопля – до 30 – 35 гривень за кілограм (з поточних майже 39 гривень);

торішня картопля – до 10 гривень за кілограм (нині коштує понад 12 гривень).

Ціни на яйця також радуватимуть українців. Адже в травні вони в середньому подешевшали на 12% і ця тенденція триватиме. Причиною цього стало збільшення пропозиції на ринку.

"Поступове зниження ціни на яйця триватиме до середини літа через збільшення їх пропозиції. Це пов’язано з приходом на ринок продукції приватних господарств, що виробляють приблизно половину всього обсягу яєць в Україні", — каже старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Світлана Пашко.

Водночас ціни на м’ясо протягом червня будуть нестабільними.

"У червні 2023 року збережеться тенденція коливання роздрібних цін на основні види м’яса. Основна причина цього — війна та зумовлена нею нестабільна ситуація в країні", — прогнозує провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Наталія Копитець.

З січня до кінця травня 2023 року ціни практично на всі основні види м’яса зросли:

- курятина — філе, стегна та гомілки — подорожчала на 7,4 — 15,2%;

- свинина — грудинка, ребра, черевина та лопатка — на 5,2 — 14,6%. А нашийок — на 22,5%.

Помідори та огірки також коштуватимуть дорого. Причина – висока собівартість їхнього вирощування та зберігання.

Так що в червні ціна коливатиметься в межах:

70 – 75 гривень за кілограм огірків;

80 – 85 гривень за кілограм помідорів.

Істотного зниження цін на популярні ягоди очікувати не варто. У червні кіло черешні коштуватиме від 100 гривень. Близькою до цього показника буде вартість полуниці. Її продаватимуть по 70—80 гривень за кілограм. А ось менших цін не варто очікувати, незважаючи на те, що 90% черешні та полуниці буде від вітчизняного виробника.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні злетіли ціни на три популярні продукти.

Також ми повідомляли, що ціни на "молочку" в Україні падають. Чому це відбувається і на що чекати далі.