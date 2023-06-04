Російські добровольці звільняють "БНР": викликали губернатора на розмову і підходять до Шебекіно

Передові загони РДК дісталися вже передмістя Шебекіно

Громадянська війна в росії, яка почалася ще в травні 2023 року, продовжує набирати обертів. Російські добровольці і не думають нікуди йти зі своєї країни, а навіть навпаки ставлять умови путінській владі Бєлгородської області.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на прес-служби "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії".

Так, згідно з їхніми заявами, бійці-добровольці зараз продовжують активні бойові дії в районі населеного пункту Нова Таволжанка. Нині у цьому районі досить "жарко". Повстанці накривають путінську армію вогнем артилерії та дронів.

Самі путінці намагаються ховатися від бійців РДК та Легіону по посадкам, але їх знаходять і там.

І поки російська піхота ховається, їхня артилерія працює вже звичним для себе способом — накриває площі, не зважаючи на мирних жителів. У зв’язку з цим російські добровольці закликають простих росіян залишатися в укриттях.

Тим часом передові загони РДК дісталися вже передмістя Шебекіно. На підтвердження цьому вони опублікували відео з дрона, на якому видно десятки солдатів, що входять до селища.

Завдяки успішним діям повстанців їм вдалося набрати "трофеїв" у вигляді російських солдатів. Їх вони вже погодилися віддати росії, але за однієї умови. Натомість добровольці пропонують губернатору Бєлгородської області В’ячеславу Гладкову, який пропонував ще недавно захопити Харків, прийти та поспілкуватися особисто вже на своїй території, яку він не контролює.

"Сьогодні велике православне свято — Трійця. І ми, представники РДК та Легіону, пропонуємо обміняти двох полонених на всього кілька хвилин спілкування з вами у храмі. Без зброї. Якщо ви сьогодні до 17:00 прийдете до храму в Новій Таволжанці, ми, як жест доброї волі, як заведено говорити у нас на батьківщині, обміняємо цих двох полонених просто на можливість поспілкуватися з вами про долю росії, непотрібну кровопролитну війну, яка ведеться вже півтора роки, а тепер ведеться і на території вашої Бєлгородської області», — йдеться у повідомленні. у спільному зверненні РДК та Легіону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зараз виглядає КПП "Грайворон", звідки почалося повернення російських добровольців до Бєлгородської області.

Також ми повідомляли, що росія вбиває громадян "БНР", а танки Легіону під Шебекіно. у Бєлгородській області триває війна.