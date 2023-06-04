Духовний пастир: як військовий капелан Іван підтримує наших бійців на Донеччині (фото)

Як працює капелан ЗСУ неподалік передової

У неділю, 4 червня, християни східного обряду святкують свято Трійці. В Україні ж цей день багато хто з вірян зустрічає на фронті і не має можливості провести його зі своїми сім’ями.

Однак, щоб не залишати бійців ЗСУ, зовсім без можливості провести релігійні обряди, їх відвідують військові капелани. Роботу одного з них на Донеччині, неподалік районів проведення бойових дій, показав кореспондент "Телеграфа".

Військовий капелан Іван провів спільну молитву з військовослужбовцями, проте це далеко не єдина його функція на фронті. Іноді бійці звертаються до нього, щоб просто поговорити та отримати підтримку або сповідатися.

Але іноді його завданням також є проведення бійців в останню путь.

Як повідомлялося раніше, напередодні кореспондент "Телеграфа" побував біля Бахмута і показав, як там зараз живуть українські військові та поцікавився, що вони думають про те, що відбувається біля міста.

Крім того, він показав, як виглядає сам Бахмут через місяці обстрілів та бомбардувань.