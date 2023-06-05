"Море, кров, пароми не справляються": Маломуж розповів про сценарії контрнаступу ЗСУ

Завдяки паніці росіян можна очікувати й захід українських військових у Крим, вважає генерал

Задля "грубого пробудження росіян" Збройні сили України мають кілька сценаріїв для ефективного контрнаступу.

Про це розповів генерал армії та керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 років Микола Маломуж у коментарі для "24 каналу".

Ефективна робота партизанів в тилу на півдні, ураження ворожих ключових позицій, логістики, шляхів і штабів викличуть іще більшу паніку. Підсилити її мають потужні удари ракетними системами, авіацією та дронами, зазначив він.

"Росіяни вже панічно налаштовані, що ми будемо наступати. Те, що було у них в страшних снах – буде в реаліях. Все буде рухатися, летіти, вогневі вали знищуватимуться, "зуби дракона" не спрацюють. Потужні угрупування вдарять з тилу, або ми їх просто обійдемо і тут може бути паніка і рух до Криму", – припустив генерал.

Завдяки паніці росіян слід очікувати й захід українських військових у Крим, звідки можна наносити потужні удари по Кримському мосту і Чорноморському флоту.

"Це колосальний формат, який спонукатиме їх втікати. А тікати буде нікуди – море, кров, пароми не справляються, моста нема. Це один зі сценаріїв, який буде близький до реальності. Ми формуємо підходи, нестандартні стратегії. Ворог налаштований на поразку і потужні удари. Але треба планувати так, щоб він надіявся тільки на спасіння свого життя", – наголосив Маломуж.

Нагадаємо, американський генерал, колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що контрнаступ ЗСУ буде дуже потужним. На його думку, українські воїни досягнуть загальновійськового ефекту.