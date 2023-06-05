ЗСУ почали просування на півдні: свіжі карти боїв в Україні

ЗСУ мають певні успіхи на різних напрямках

ЗСУ активізувалися на Запорізькому напрямі та могли прорвати першу лінію оборони ворога.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 4 червня.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу ворог завдав 14 ракетних і 40 авіаційних ударів, зробив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок обстрілів є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру. На Донбасі за добу було зафіксовано 29 бойових зіткнень, там ситуація залишається найнапруженішою.

Бої у Луганській та Харківській областях

Російські диверсанти зробили невдалу спробу прорвати українську оборону біля Зеленого за 34 км від Харкова. Також ворог активізувався на лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна.

Бої у Луганській та Харківській областях

В українському військовому керівництві заявили, що противник посилює позиції десантно-штурмовими підрозділами Шторм Z, до складу якого входять засуджені.

Водночас у Генштабі України уточнювали, що наші захисники відбили атаки ворога на Новоселівське.

Бої на Донбасі

Ворог продовжує здійснювати обмежені наземні атаки у районі Бахмута. Зокрема, противник активізувався в районі Іванівського та Білої Гори (12 км на південний захід від Бахмута).

Бої за Бахмут

Водночас найманці ПВК "Вагнера" продовжують відступати з Бахмута.

Бої на Донбасі

За даними російських військових блогерів, українська армія протягом минулої доби наступала в районі Авдіївки. Тоді як ворог намагається атакувати поблизу Мар’їнки.

Ситуація у Запорізькій та Херсонській областях

Українська армія має тактичні успіхи у східній частині Запорізької області.

Ситуація у Запорізькій області

Як повідомляли російські воїнкори, наші війська прорвали першу лінію російської оборони та змогли просунутися на відстань від 500 метрів до 3 кілометрів.

Стверджувалося, що українська армія провела обмежені контратаки біля Малої Токмачки у районі Гуляйполя.

Російські джерела пишуть, що 4 червня ЗСУ завдали додаткових ударів по позиціях окупантів у Запорізькій області.

Раніше "Телеграф" писав, що колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що контрнаступ ЗСУ буде дуже потужним. На його думку, українські воїни досягнуть загальновійськового ефекту.