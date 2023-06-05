Для них немає непрохідних перешкод: ЗСУ отримають нову партію всюдиходів Bandvagn 206 (фото, відео)

Україна отримає нову партію бронемашин Bandvagn 206

ЗСУ отримають від Німеччини 64 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206, які ідеально підійдуть для подолання перешкод на фронті.

Про плани передати військову техніку Україні повідомили на сайті уряду Німеччини.

Гусеничні всюдиходи BV206 розроблені шведською компанією Haegglinds. Вони вже раніше передавалися на потреби ЗСУ, хоча офіційно про це не повідомлялося. Зокрема наші військові могли отримати їх від Нідерландів, Італії та Великої Британії.

Відомо, що цей тип всюдиходів добре себе зарекомендував в умовах Арктики, пустелях і джунглях.

На борту Bandvagn 206 можуть одночасно перебувати 11 бійців.

Ця модель вийшла вкрай вдалою, її використовують не лише у Скандинавії, а й у світі. Відомо, що всюдихід використовують у 37 країнах світу.

Постійний повний привід забезпечує прохідність всюдихода навіть на максимально крутих схилах. Всюдихід має високу прохідність по слабонесучих грунтах — снігу, болотам, піску. При цьому гусениці не ушкоджують рослинний покрив, заявляють розробники.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україна отримала потужні радари від Норвегії та Великої Британії.