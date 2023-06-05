В Україну приїжджає переговорник від Папи Римського: стали відомі дати візиту

Ватикан підтвердив візит кардинала Маттео Дзуппі до України

"Посередник" від Ватикану у мирних переговорах між Україною та росією кардинал Маттео Дзуппі відвідає Київ 5-6 червня.

Про це повідомляє Vatican News.

"У ноті уточнюється — це ініціатива, основною метою якої є поглиблене вислуховування української влади про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримка жестів гуманності, які сприяють ослабленню напруженості", — йдеться у повідомленні.

У прес-службі Ватикану повідомили, що Дзуппі приїде до Києва вже сьогодні, в українській столиці він пробуде два дні.

Українська сторона про візит переговорника поки що не повідомляла.

Раніше у Ватикані заявляли, що Дзуппі планує відвідати Київ та Москву, де мають відбутися зустрічі з президентами України та росії.

Зазначимо, що Маттео Зуппі є президентом Конференції італійських єпископів. Свого часу він брав участь у мирних переговорах щодо врегулювання конфлікту у Мозамбіку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Ватикані сподіваються, що місія "може запропонувати шляхи миру, від яких Святіший Отець не відступав ніколи".