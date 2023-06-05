росія відбила уявний "контрнаступ ЗСУ". Навіщо їм поширювати фейки?

рф вихваляється, що зірвала "великий український наступ у 5 точках"

Міноборони росії у понеділок вночі похвалилося, що війська рф нібито зірвали "великий український наступ у п’яти точках" уздовж фронту. Але є нюанс — контрнаступ ЗСУ не починався. А СтратКом попереджає про підготовку окупантами шквалу ІПСО, які стосуватимуться саме бойових дій ЗСУ. "Телеграф" розбирається, навіщо це росіянам.

герасимов зупинив "величезну атаку", — рф

Після опівночі 5 червня у Telegram-каналі Міністерства оборони рф з'явилося повідомлення про початок великомасштабного наступу з боку України. Зазвичай словами "великий наступ" росіяни називають українські контрнаступи.

росіянам привидівся початок контрнаступу

Там кажуть, мовляв, Україна зранку 4 червня почала контрнаступ на 5 ділянках фронту: на півдні Донецького напрямку, увівши в бій 23 та 31 механізовані бригади зі складу стратегічних резервів ЗСУ за підтримки інших військових частин і підрозділів. Усього Київ нібито залучив шість механізованих і два танкові батальйони.

Наостанок у рф хваляться, що знову всіх перемогли: своїх завдань ЗСУ начебто не досягнули та зазнали втрат у живій силі та техніці. А начальник генштабу рф валерій герасимов нібито особисто перебував у районі атаки ЗСУ.

Як доказ міноборони рф показало відео, де відбувається якийсь бій та військова техніка піддається обстрілу в полі. Його розповсюджують і пропагандистські Telegram-канали із підписами на кшталт "розгром колони техніки США".

Окрім цього, пісню про наступальні дії завели й військкори, приміром, Олександр Коц каже, що після "вчорашнього неуспіху", ЗСУ великими силами пішли ще кудись, заплутуючи читачів топонімами Артемівськ (стара назва) і Бахмут (нова назва) в одному абзаці.

Військкори підхопили пісню про "великий наступ" великими силами

Приєднався до хвилі паніки й гауляйтер окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов. Той у Telegram вже два дні поспіль розповідає, що "контрнаступ почався", бої нібито поновилися в понеділок та в атаку "кинули ще більші сили, ніж учора".

Твердження міноборони росії поки ніким не підтверджені.

Україна початку контрнаступу не підтверджує

Українське Міноборони не коментувало цю інформацію, тому заяви російського оборонного відомства лишаються на рівні чуток. Тим більше, що Управління стратегічних комунікацій ЗСУ сьогодні застерегло: найближчим часом росія посилить дезінформацію про дії української та своєї армії.

"російські окупаційні війська активізовують свої інформаційно-психологічні операції. На російських телеграм-каналах та соцмережах планується посилення навали поширень неправдивої інформації про бойові дії ЗСУ. Та й власних формувань. З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (в тому числі власного населення) російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає", — каже СтратКом.

Там додали, що росіяни заготовили старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали. Натомість у СтратКомі закликали отримувати перевірену інформацію тільки в оперативних зведеннях Генштабу ЗСУ, структур стратегічних комунікацій та від визначених офіційних спікерів Сил оборони та ЗСУ.

Що відомо точно — ЗСУ продовжують просуватися під Бахмутом. Про це повідомив Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Українським силам вдалося знищити позиції росіян поблизу міста. Генштаб у зведенні згадав 29 бойових зіткнень на території Донецької та Луганської областей.

У будь-якому разі, якщо контрнаступ й почнеться, про його початок ніхто попереджати не збирається. Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр попросила не обговорювати дії військових, адже "плани люблять тишу".

Щоби що?

Окрім мети з деморалізації українців, наведених СтратКомом, у блискавичної хвилі переможних новин росіян можуть бути ще деякі цілі. Наприклад, BBC вважає, що останні ознаки активізації рф в інформаційному просторі можуть бути спробою москви взяти під контроль наратив.

AP припускає, що герасимов "з'явився" на передовій невипадково — оголошення про його пряму участь у битві може бути відповіддю на критику деяких російських військових блогерів, зокрема ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина, що російське військове керівництво недостатньо помітне на фронті або не бере на себе достатній контроль чи відповідальність за свою країну.

Крім того, дезінформація росіян про "відбитий контрнаступ" вже почала поширюватися західними ЗМІ. Центр протидії дезінформації помітив, що нідерландська журналістка Соня ван ден Енде з посиланням на міноборони рф та генерала герасимова заявила, що "український контрнаступ провалився". А німецько-фінський блогер Кім Дотком у Twitter написав, що лідери країн Заходу "знають, що Україна не переможе росію в контрнаступі". Блогер звинувачує західних союзників Україні у "змарнуванні незліченної кількості життів" через нібито накази Україні не погоджуватися на мирну угоду з росією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу.