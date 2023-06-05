Звідки дрони прилетіли? В США розповіли про хитрість українців для атак по росії

Україна встановила добре відпрацьовані маршрути контрабанди

Невідомі дрони, які регулярно доставляють "бавовну" в росію, летять, як не дивно, не з України, а з самої росії. Все тому, що наша країна створила цілу мережу з агентів всередині рф, які й займаються цими диверсіями. Самі дрони виконавці нібито одержують від України, але перебувають вони в самій росії.

Про це пише CNN, посилаючись на власні джерела.

Саме таким способом, на думку офіційних осіб США, було завдано удару по кремлю на початку травня 2023 року. Однак інформації щодо останньої масованої атаки на москву поки немає.

"Офіційні особи США вважають, що Україна створила в росії диверсійні осередки, які складаються з прихильників проукраїнських симпатій і добре підготовлених до такого роду війни оперативників", — йдеться у матеріалі.

При цьому для атак на росію диверсанти використовують дрони саме українського виробництва, а не американського чи будь-якого ще.

"Немає жодних доказів того, що будь-яких ударів безпілотників було завдано з використанням безпілотників, наданих США", — передає видання слова американських чиновників.

Зазначається, що поки невідомо, яким саме способом Україна переправляє свої дрони в рф, але два джерела повідомили CNN, що Україна встановила добре відпрацьовані маршрути контрабанди, які можна використовувати для відправки безпілотників або їх компонентів до росії, де вони потім можуть бути зібрані.

"Російсько-український кордон великий і його дуже важко контролювати, що робить його придатним для контрабанди. Ви також повинні враховувати, що це периферійна територія росії", — сказав чиновник, додавши, що "Виживання — проблема кожного, тому гроші творять дива".

Хто саме контролює ці активи, також неясно, повідомили джерела CNN, хоча офіційні особи США вважають, що в цьому замішані елементи з розвідувальної спільноти України. За словами двох джерел, президент України Володимир Зеленський встановив загальні параметри того, що дозволено робити його службам розвідки та безпеки, але не кожна операція потребує його згоди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що БПЛА атакували військовий полігон у Воронезькій області.

Також ми повідомляли, що невідомі дрони оселилися прямо в Москві.