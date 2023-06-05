"Обміняти росіян на росіян": диверсанти в Бєлгородській області зробили пропозицію пригожину, він відповів

Російські добровольці підкидають дров у вогонь міжусобного конфлікту всередині Росії

Російські добровольці підкидають дров у вогонь міжусобного конфлікту всередині росії. Вони запропонували обміняти полонених, яких набрали під час рейдів на Бєлгородщину, на російського офіцера, який потрапив у полон до "вагнерівців". Таким чином справи рф можуть вирішуватися вже без офіційної росії, що тільки підкреслить падаючий авторитет кремля і його втрату контролю над ситуацією.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на заяву Легіону "Свобода Росії".

Представник легіонерів із позивним "Цезар" зазначив, що оскільки влада Бєлгородської області відмовилася повертати власних громадян, тому він запропонував вирішувати питання вже з ватажком ПВК "Вагнера".

"Ми пропонували віддати їх без якихось додаткових умов просто як жест доброї волі, але кавалер Ордену мужності губернатор В’ячеслав Гладков на заявлену зустріч не з’явився. Тим часом тривають невмотивовані обстріли армією росії територій Шебекіно і Нової Таволжанки… Ми вважаємо, що ви та сама людина, з якою ми можемо говорити і домовлятися. Ми пропонуємо обміняти вам підполковника романа вєнєвітіна на бійців, які перебувають у нас у полоні", — каже "Цезар".

Тим часом у РДК заявили, що не мають жодного стосунку до заяви "Цезаря" та своїх полонених нікому віддавати не збираються, адже вони вже передані до обмінного фонду ЗСУ.

"Якщо представник ЛСР із позивним "Цезар" володіє власними полоненими, він, безумовно, має право вести переговори про їх обмін", — наголошують там.

Пізніше з’явилася відповідь і самого пригожина. Ватажок найманців відмовив легіонерам відразу з кількох причин:

підполковника, за словами пригожина, насправді не було взято в полон, а затримано і передано армії росії;

він не готовий обмінювати "росіян на росіян";

"за українською стороною є невеликий боржок за кількістю обмінних полонених, тож спробуємо нагадати про нього"б — каже він.

Крім того, він каже, що "за українською стороною є невеликий боржок за кількістю обмінних полонених, тож спробуємо нагадати про нього".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в СБУ дали прогноз щодо конфлікту пригожину та шойгу.

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