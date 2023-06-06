Їхні методи не змінюються: підірвавши Каховську ГЕС, росія повторила злочин 80-річної давнини

росіяни не вперше в історії підривають ГЕС — у 1941 році вони таким чином убили десятки тисяч людей

У ніч на 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, затоплення загрожує 80 населеним пунктам, ГЕС повністю зруйнована та відновленню не підлягає. Це загрожує страшними екологічними, економічними та техногенними наслідками, але насамперед загрожує життю людей. Не вперше в історії росіяни влаштовують таку катастрофу, не зважаючи на людські жертви — 18 серпня 1941-го року радянська армія підірвала ДніпроГЕС, втопивши десятки тисяч мирних жителів Запоріжжя та солдат своєї ж армії.

На аналогію звернув увагу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, також її відзначив і колишній речник ТКГ Олексій Арестович.

Геращенко опублікував промовисті фото подій понад 80-річної давнини і сьогодні. Обидві катастрофи – справа рук росії.

"Минуло понад 80 років, а терористичні методи нікуди не поділися", — підписав він кадри.

Нагадаємо, у 1941 році в Запоріжжі радянські війська, відступаючи під натиском гітлерівських військ, підірвали греблю ДніпроГЕСу — найбільшої гідроелектростанції в Європі. В результаті величезна тридцятиметрова хвиля накрила нижню частину Хортиці та південні райони міста. Тоді у дніпровських водах, за різними оцінками, могло загинути від 20 до 100 тисяч людей. Переважно це були мирні жителі та радянські солдати, які переправлялися на лівий берег Дніпра.

На Нюрнберзькому процесі представники СРСР намагалися переконати світову спільноту в тому, що підрив ДніпроГЕСу у 1941 році здійснили нацисти, намагаючись перекласти на них відповідальність за цей злочин. Однак це їм не вдалось. Багато років комуністична влада замовчувала страшні наслідки тієї трагедії. Лише 18 серпня 2013 року у Запоріжжі встановили пам’ятний хрест на згадку про загиблих.

Як повідомляв "Телеграф", через руйнацію росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення 80 населених пунктів. Також це загрожує жахливими екологічними, економічними та техногенними наслідками.