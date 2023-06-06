Може бути ще гірше: через підрив Каховської ГЕС у Дніпро потрапили десятки тонн машинного масла

Учасники РНБО вже погодили комплекс міжнародних заходів через підрив ГЕС

Через підрив росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Більше того, існує ризик подальшого витоку.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані із сайту президента України.

Так, на екстреному засіданні РНБО до його членів довели інформацію, що у Дніпро потрапила велика кількість машинного мастила.

"У Дніпро потрапило не менше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн", - повідомляє прес-служба ОП.

Учасники засідання вже погодили комплекс міжнародних заходів, серед яких – скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій, до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять очевидні ознаки порушення Женевської конвенції.

Також членів Ради національної безпеки та оборони поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС.

"Український персонал станції тримає ситуацію під контролем та має інструменти на випадок розвитку подій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими є наслідки підриву греблі Каховської ГЕС.

Також ми повідомляли, що Захід загрожує трибуналом підривникам Каховської ГЕС.