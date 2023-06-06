Підрив чи інші шкідливі дії росіян? Західні аналітики висунули версію щодо Каховської ГЕС

Незадовго до прориву греблі рівень води у Каховському водосховищі досяг безпрецедентних показників

Грунтуючись на зроблених до прориву Каховської ГЕС супутникових знімках, припустили, що OSINT-аналітики висунули припущення, що гребля нібито могла зруйнуватися не внаслідок підриву росіянами, а через отримані раніше пошкодження.

Як зазначає журналіст The Washington Post Еван Хілл, між 28 травня та 5 червня частина дороги та шлюзових воріт, що проходили над дамбою, були пошкоджені або зруйновані.

Супутникові знімки, зроблені останніми тижнями, свідчать про те, що гребля за кілька днів перед руйнуванням зазнала нових пошкоджень.

"Я далеко не інженер, але, може, греблю зруйнувала матінка-природа, а не українці чи росіяни?" — написав у Twitter журналіст Bellingcat Арік Толер.

Своєю чергою, Еван Хілл звертає увагу на те, що незадовго до прориву греблі рівень води в Каховському водосховищі досяг безпрецедентних показників. Це могло статися через те, що росія, яка контролювала ГЕС, тримала відкритими надто мало шлюзів. Таким чином, так чи інакше, у руйнуванні греблі винні окупанти.

Водночас журналіст The Economist Олівер Керрол повідомив, що очевидці розповіли виданню про "оглушливий вибух", який було чути вранці в Каховці.

Зазначимо, OSINT це метод розвідки, заснований на аналізі даних з відкритих інтернет-джерел. Він використовується у роботі багатьох розвідок світу.

Додамо, однією з ознак навмисної руйнації росіянами Каховської ГЕС каже, зокрема, ухвалене нещодавно російським урядом рішення не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що трапилися внаслідок воєнних дій.

Як писав "Телеграф", президент Асоціації професіоналів довкілля PAEW, директор Офісу постійних рішень Людмила Циганок назвала 12 основних і критичних наслідків підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.