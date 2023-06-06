Так зганьбитися треба вміти: запеклий бій росіян з українськими "Леопардами" виявився фейком (відео)

Бій виявився справді нерівним

Російські пропагандисти вже кілька днів поспіль штампують новини про "відбиття контрнаступу ЗСУ". Один із таких боїв росіяни навіть показали на відео, щоправда, на ганьбу росЗМІ, на опублікованих кадрах є дуже суттєвий нюанс.

Про це пише "Телеграф".

Так, російські пропагандисти 6 травня понесли по інтернету відео, яке їм видало російське МО. На кадрах знято "запеклий бій", де українська армія втратила навіть танки "Leopard".

Браві путінські вояки один за одним лускали "українську бронетехніку" своїми вертольотами, а недосвідчений російський глядач радів відеопідтвердженню знищення цілих 8 "Леопардів". І все на цьому відео добре, але тільки якщо не придивлятися.

А якщо придивитися, то можна легко впізнати в цих танках комбайни. Так, саме їх у нерівному бою перемогли росіяни.

У мережі навіть назвали марку цієї техніки. Нею виявились комбайни John Deere.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у шойгу раптово озвучили втрати росії, цифри смішні.

Також ми повідомляли, що російська пропаганда розганяє новий фейк від імені "Телеграфа".