Каховську ГЕС скоріш за все підірвали росіяни, щоб завадити наступу ЗСУ на півдні - західні ЗМІ

Знищення дамби змінить військову географію Півдня України в переддень контрнаступу ЗСУ і допоможе росії, пишуть західні ЗМІ

Підрив Каховської гідроелектростанції, який стався в ніч на 6 червня, скоріше за все був здійснений російськими військами, а його наслідки у вигляді затоплення значних територій на півдні України значно ускладнить можливе просування Збройних сил України під час контрнаступу на цьому напрямку, пишуть впливові західні ЗМІ.

Хто підірвав ГЕС

Впливовий щотижневий англомовний журнал The Economist, висвітлюючи ситуацію з підривом Каховської гідроелектростанції, пише, що версія проросійських сил про "українську операцію" є малоймовірною. Видання також нагадує, що Україна давно стверджувала, що росіяни вже давно замінували ГЕС, що є більш ймовірним.

Також журнал додає, що джерела із західних військових кіл стверджують, що за цим "майже точно" стоїть росія. За словами співрозмовників, вибух такої сили означає, що там була закладена велика кількість вибухівки, а російські війська контролюють ГЕС з перших днів війни.

Крім цього, додають у виданні, навмисне руйнування ГЕС може бути визнане воєнним злочином.

Описуючи підрив ГЕС, американська щоденна газета The Wall Street Journal також пише, що наразі західна розвідка намагається зрозуміти, хто відповідальний за підрив дамби. Так, речник Національної ради з безпеки США Джон Кірбі стверджує що Штати ще не дійшли остаточного висновку, хто підірвав дамбу.

При цьому, наголошує газета, на Заході схиляються вважати, що це зробила росія.

Вплив підриву дамби на контрнаступ ЗСУ

The Economist робить висновок, що якщо підрив справді зробила рф, то це свідчить про відчай, оскільки її війська не мають здатності або бажання знову захопити Херсон.

Однако, додає видання, знищення дамби змінить військову географію Півдня України в переддень контрнаступу, адже для ЗСУ буде набагато складніше просуватися через затоплену територію.

Разом із тим, журнал наводить думку британського аташе з питань оборони в Києві та москві Джона Формана, який зазначає, що операція на воді і так була малоймовірною з боку ЗСУ. Він пояснює свою думку тим, що в українських військ немає достатніх навичок та засобів для проведення таких операцій, які вважаються чи не найскладнішими у військовій справі.

The Wall Street Journal також розглядає підрив Каховської ГЕС у військовому розрізі і звертає увагу, що знищення ГЕС може допомогти рф перегрупувати свої сили, позбавивши ЗСУ деяких варіантів із контрнаступу. Росіяни можуть перемістити свої сили з південно-західного напрямку на інші ділянки фронту.

Також газета наводить думки західних експертів, які вважають, що Україна могла планувати свій контрнаступ саме на Півдні, щоби відрізати сухопутний коридор між рф та окупованим нею Кримом. Саме затоплена зараз територія була би тим місцем, через яке ЗСУ почали би такий контрнаступ.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 6 червня повідомив, що через підрив окупантами Каховської ГЕС буде затоплено від 35 до 80 населених пунктів.