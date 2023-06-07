Якщо буде доведено причетність росії до підриву Каховської ГЕС, її ще більше ізолюють від світу — західні ЗМІ

Знищення Каховської ГЕС та затоплення кількох областей має зірвати контрнаступ ЗСУ, вважають на Заході

У ніч на 6 червня 2023 року російські солдати підірвали Каховську ГЕС, через що в зоні ризику затоплення опинилися близько сотні населених пунктів. На це вже відреагували у світі, зокрема, президент США Джо Байден, який пообіцяв Україні ще більше підтримки.

Хто винен у підриві ГЕС

Найбільша щоденна газета Німеччини Süddeutsche Zeitung випустила власний матеріал, у якому заявляє про те, що Україна та росія ще з осені 2022 року обопільно звинувачували одна одну у намірі підірвати Каховську ГЕС. Але для України не було сенсу йти на такий крок. Якщо ж росія таки це зробила, то вона хоче перешкодити просуванню української армії на Херсонщині.

Також німецьке ЗМІ нагадало, що вже не вперше вода стала зброєю у цій війні. 2014 року Україна перекрила подачу води до Криму. Наприкінці лютого 2022 року українські спецназівці підривали дамбу на річці Ірпінь, щоб не дати росіянам просунутися до Києва.

У вересні 2022 року російські війська стріляли по греблі у Кривому Розі, щоб знищити тоді понтонні переправи, які будували ЗСУ.

Як вплине підрив греблі на війну

Американський журнал Foreign Policy випустив статтю, в якій поставив під сумнів провину росії в затопленні Каховської ГЕС. Журналісти лише натякнули, що НАТО та ЄС схиляються до того, що причетна до цього саме росія.

Якщо ж окупанти справді винні у цьому, то вони самі собі можуть завдати шкоди, адже саме по цій греблі потрапляло 85% усієї води до Криму.

Підрив Каховської ГЕС може спричинити екологічне лихо, яке вплине на сільське господарство на Півдні України, не кажучи вже про шкоду, заподіяну людям та їхнім господарствам.

Крім того, до кінця не зрозуміло, як цей інцидент вплине на контрнаступ України. Проте американське ЗМІ впевнене, що підрив дамби може уповільнити, а то й взагалі повністю зруйнувати плани ЗСУ щодо блискавичної атаки російських позицій на півдні та сході від Херсона.

У випадку, якщо вина росії буде доведена, її ще більше ізолюють від світової спільноти, а цей акт розцінюватиметься як військовий злочин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через руйнування Каховської ГЕС можуть бути затоплені до 80 населених пунктів. Володимир Зеленський також додав, що можливі серйозні проблеми із питною водою у всьому регіоні.