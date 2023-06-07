У США відповіли лаврову на його занепокоєння про передачу Україні F-16: подробиці

У США заявили, що весь період повномасштабного вторгнення намагаються не провокувати ескалацію конфлікту

У США відповіли на заяву глави російського МЗС сергія лаврова про те, що передача Україні винищувачів F-16 тільки посилює конфлікт. Американці порадили росії вивести свої війська, щоб військовий потенціал України більше не турбував.

Про це заявив на брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Укрінформ".

"Перше, що я хотів би сказати міністру лаврову: якщо вас непокоїть український військовий потенціал, то ви повинні вивести свої війська та залишити Україну", — заявив представник адміністрації Байдена.

Також Кірбі зазначив, що зараз складається програма навчання українських пілотів на F-16, але навчання поки що не почалося. У США наголосили, що на першому місці для них це забезпечення можливості України захистити себе. Представник адміністрації Байдена заявив, що Америка і так була надзвичайно послідовною, щоб не спровокувати ескалацію конфлікту та не допустити застосування ядерної зброї.

"Це не Сполучені Штати розкидаються безрозсудною ядерною риторикою – це такі люди, як міністр закордонних справ лавров та президент путін, а також його представник пєсков розводяться про ядерний потенціал", — нагадав представник Білого дому.

Відомо, що у вівторок, 6 червня, Сергій Лаврів заявив, що Захід нібито "готується до того, щоб продовжувати ескалацію війни". Він також нагадав, що одна із модифікацій винищувача F-16 може нести ядерну зброю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Німеччина готова змінити свою думку щодо передачі Україні літаків F-16. Весь цей час країна була проти, але міністр зробив важливу заяву.