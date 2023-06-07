Ворог наступає по лінії Авдіївка-Донецьк: свіжі карти боїв в Україні

росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Північного, Невельського та Мар’їнки, українські сили відбили 12 атак

Триває 468-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, 6 червня вони продовжували наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк. Водночас українські війська у цьому районі активно проводять контратаки. Продовжуються запеклі бої на Бахмутському напрямі.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Харківська та Луганська області

Український Генштаб повідомив, що основні зусилля росіяни зосереджують на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби сталося 28 бойових зіткнень. Окупанти без успіху атакували в районі Кремінної, Білогорівки та Берестового.

Ситуація у районі Луганської області на карті

Донецька область

Український Генштаб повідомив, що росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Північного, Невельського та Мар’їнки, а українські сили відбили 12 російських атак.

Ситуація у районі Донецької області на карті

Російські джерела стверджували, що українські війська увійшли до Берхівки та станом на другу половину дня 6 червня у ній точилися бої. 5 червня ватажок ПВК "вагнера" євгеній Погожин заявив, що українські війська захопили невизначену частину Берхівки.

Росіяни заявляють, що на південно-західній околиці Бахмута йдуть запеклі бої, а українські війська витіснили їх із позицій на захід від Клещеївки.

Ситуація у райні Бахмута на карті

Спікер об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що чеченські сили замінили штурмові елементи "Шторму Z" у районі Мар’їнки близько тижня тому. З того часу вони втратили ентузіазм щодо наступу після того, як зіткнулися з сильним українським спротивом.

Шершень зазначив, що чеченські сили росгвардії атакують один фланг у районі Мар’їнки, а регулярні російські війська атакують інший.

"Південна вісь"

6 червня українські війська продовжили наземні атаки на південному заході Донецької та Сході Запорізької областей. Російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжували наступ у районі населених пунктів Новодарівка, Рівнопілля, Нескучне.

Ситуація у Запорізькій області на карті

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували у напрямку Новосілки. Представник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень заявив, що російські війська продовжують оборону на Новопавлівському та Оріхівському оперативних напрямках Запорізької та західної частини Донецької областей.

Ситуація в районі Херсонської та Миколаївської областей на карті

Як повідомляв "Телеграф", координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відповів на заяву глави російського МЗС сергія лаврова про те, що передача Україні винищувачів F-16 лише посилює "конфлікт". Американці порадили росії вивести свої війська, щоб військовий потенціал України їх більше не турбував.