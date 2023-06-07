ЗСУ приземлили ще одну ворожу "пташку"

ЗСУ продовжують перетворювати техніку окупантів на металобрухт

Минулої доби, коли окупанти влаштували підрив на Каховській ГЕС, українські військові знищили російський штурмовик Су-25.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ.

Усього ж 6 червня авіація сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Були знищені російський штурмовик Су-25 та 4 розвідувальні БПЛА", — зазначають військові.

Про місце ліквідації ворожої "пташки" не повідомляється.

Судячи з орієнтовних даних Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення окупантів на нашу землю було знищено вже 314 літаків.

Для довідки. Су-25 — штурмовик, який росіяни використовують для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості мети. Його завдання — знищення об’єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський озвучив втрати окупантів на Бахмутському напрямку. За його інформацією, за 10 місяців боїв найманці з ПВК "Вагнера" зазнали втрат у розмірі понад 80 тисяч осіб.