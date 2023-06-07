Вибух на Каховській ГЕС зафіксував магнітометр у Румунії: підтверджує злочин росіян

На думку фізика, основному вибуху передувало кілька підготовчих

Каховська гідроелектростанція в ніч проти 6 червня була підірвана російськими окупантами. Вибух греблі був зафіксований магнітометром у Бухаресті, Румунія, з похибкою +/- 5 хвилин.

Про це повідомив незалежний дослідник, фізик Річард Кордаро.

Це є ще одним підтвердженням, що руйнування греблі сталося внаслідок вибуху зсередини, а не стало результатом зовнішнього обстрілу.

Він додав, що перед основним вибухом було зафіксовано кілька "підготовчих" та опублікував покази магнітометра.

"Я вважаю, що на греблі потрібно було провести кілька підготовчих вибухів перед тим, як здійснити основний вибух. Ось те, що привернуло мою увагу — серія синхронізованих вибухів декількома годинами раніше", — зазначив фізик.

Він пояснив, що магнітометри фіксують вибухи, оскільки акустичні хвилі (удари) йдуть вгору від вибуху та проникають в іоносферу. Там вони запускають магнітоакустичні хвилі, які збурюють геомагнітне поле, зміни якого і фіксують наземні магнітометри.

Один із графіків магнітометра від Інфразвукової мережі Центральної та Східної Європи (CEEIN), опублікованих Кордаро, демонструє інфразвуковий прояв вибуху на Каховській греблі.

У коментарях фізика запитали, чи можливе таке з природних причин, наприклад, в результаті землетрусу, на що він відповів питанням: "Яка ймовірність "природного" серед війни?".

Як розповідав "Телеграф", ґрунтуючись на зроблених до прориву Каховської ГЕС супутникових знімках, OSINT-аналітики висунули припущення, що гребля нібито могла зруйнуватися не через підрив росіянами, а через отримані раніше пошкодження.