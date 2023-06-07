Ранкова "бавовна" відвідала Мелітополь та Токмак: пишуть про численні вибухи (фото)

На Запоріжжі вранці окупантам передали полум’яний "привіт"

Вранці 7 червня в окупованих росіянами Мелітополі, де нещодавно ліквідували колаборанта з поліції, та Токмаку Запорізької області прогриміли потужні вибухи

Як пише Телеграм-канал "Гнила черешня", у Токмаку було зафіксовано щонайменше 6 прильотів.

За даними джерела, над містом почав підніматися чорний дим.

Небо над Мелітополем

У той же час міські телеграм-канали Мелітополя повідомляють про вибухи в районі Мирного району. У небі над містом також видно сліди роботи ППО.

Небо над Мелітополем

Окупаційна влада міста підтвердила обстріл, але вже встигла заявити, що робота ППО була успішною.

Небо над Мелітополем

Українські офіційні відомства про ситуацію в Мелітополі та Токмаку поки що нічого не повідомляли.

Нагадаємо, що нещодавно в районі окупованого Мелітополя українським військовим вдалося завдати удару по двом ворожим винищувачам Су-25. Один ЗСУ збили, а другий значно пошкодили.

Раніше "Телеграф" писав про те, що окупанти продовжують використовувати одну із схем крадіжок дітей — вивезення "на оздоровлення". У планах росіян вивезти із Мелітополя тисячі неповнолітніх.