Ранкова "бавовна" відвідала Мелітополь та Токмак: пишуть про численні вибухи (фото)
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На Запоріжжі вранці окупантам передали полум’яний "привіт"
Вранці 7 червня в окупованих росіянами Мелітополі, де нещодавно ліквідували колаборанта з поліції, та Токмаку Запорізької області прогриміли потужні вибухи
Як пише Телеграм-канал "Гнила черешня", у Токмаку було зафіксовано щонайменше 6 прильотів.
За даними джерела, над містом почав підніматися чорний дим.
У той же час міські телеграм-канали Мелітополя повідомляють про вибухи в районі Мирного району. У небі над містом також видно сліди роботи ППО.
Окупаційна влада міста підтвердила обстріл, але вже встигла заявити, що робота ППО була успішною.
Українські офіційні відомства про ситуацію в Мелітополі та Токмаку поки що нічого не повідомляли.
Нагадаємо, що нещодавно в районі окупованого Мелітополя українським військовим вдалося завдати удару по двом ворожим винищувачам Су-25. Один ЗСУ збили, а другий значно пошкодили.
Раніше "Телеграф" писав про те, що окупанти продовжують використовувати одну із схем крадіжок дітей — вивезення "на оздоровлення". У планах росіян вивезти із Мелітополя тисячі неповнолітніх.