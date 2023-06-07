Додавили: нейтральна Швейцарія ухвалила рішення щодо зброї для України

Це є дуже гучною подією, оскільки до цього моменту Швейцарія дотримувалася нейтралітету.

Швейцарія, яка довгий час відмовлялася давати дозвіл іншим країнам на реекспорт своєї зброї, боячись, що це порушить її нейтралітет, все ж таки вирішила піти на зустріч Україні. Її сенат схвалив поправку до закону, що дозволяє постачання зброю з третіх країн в Україну.

Про це повідомляє "Телеграф".

Як стало відомо, 7 червня сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї Україні. Це є дуже гучною подією, оскільки до цього моменту Швейцарія дотримувалася нейтралітету.

При цьому слід зазначити, що Нижня палата швейцарського парламенту кілька днів тому проголосувала проти такого рішення, тепер їй доведеться ще раз розглянути це питання.

На це вже відреагували в Україні. Глава МЗС Дмитро Кулеба подякував Верхній палаті швейцарського парламенту за цей крок і зазначив, що з нетерпінням чекає наступних рішень у цьому напрямку.

"Я дякую верхній палаті швейцарського парламенту за важливий крок щодо розблокування реекспорту зброї швейцарського виробництва. Ми з нетерпінням чекаємо на наступні кроки. Я вдячний Швейцарії за її солідарність з Україною при збереженні її нейтралітету", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що Швейцарія раніше порушила нейтралітет вперше за 206 років заради України і ввела санкції проти росії.

Також ми повідомляли, що Швейцарія ще взимку хотіла змінити норму про заборону на постачання зброї ЗСУ. Деякі чиновники переконані, що передача озброєння з третіх країн на потреби України не є порушенням нейтралітету.