Захищав Україну з 2014 року: росіяни вбили воїна із позивним "Бандера"

Рік воїн вважався зниклим безвісти

Щодня протистояння російським окупантам забирає життя українців — на фронті загинув захисник із батальйону ім. Кульчицького із позивним "Бандера" Руслан Левко. Герой віддав своє життя за Україну 1 червня 2022 року під Ізюмом. Рік він вважався зниклим безвісти, але надії близьких не справдилися, 7 червня його ховають у Львові, на Личаківському цвинтарі.

Про його смерть повідомила сестра Людмила Якименко.

"Так важко писати і не хочеться в це вірити, але мій братик Ruslan Levko став нашим янголятком... Рік пошуку, сподівань, сподівань, переживань, невизначеності, віри в диво, але", — написала вона.

Руслан багато років захищав Україну

Як розповіли на сайті Львівської міської ради, чоловік народився у місті Стрий на Львівщині. Брав участь у Революції Гідності.

З початком військової агресії росії проти України Руслан вступив до НГУ та проходив службу в лавах батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

Виконував бойові завдання у зоні АТО/ООС, за особистий героїзм "Бандера" нагороджено відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції", медаллю "За оборону гори Карачун", нагородами Верховної Ради України, Національної гвардії України та Міністерства внутрішніх справ.

Герой загинув під Ізюмом

Після початку повномасштабної війни захищав Київ та область, а згодом воював на Сході України, де й загинув. Герою було 32 роки, у нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Як розповідав "Телеграф", 2 червня на фронті (Донецький напрямок) загинув син знаменитої української тенісистки Ганни Запорожанової – Остап.