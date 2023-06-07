В Україні під час війни може запрацювати авіасполучення: як і де це може бути

Україна приєдналася до програми Європейського Союзу "Механізм Сполуки Європи"

Незважаючи на повномасштабну війну, в Україні може частково запрацювати авіасполучення. Воно може бути організоване у вигляді гуманітарного коридору, як, наприклад, "зерновий коридор".

Про це повідомляє "Перший Західний".

Як стало відомо, Україна приєдналася до програми Європейського Союзу "Механізм Сполучення Європи". Наразі ми маємо можливість залучати фінансування ЄС для підтримки розвитку високопродуктивних та взаємопов’язаних трансєвропейських мереж у сфері транспорту, енергетики та цифрових послуг. Україна стала першою країною, яка не є членом ЄС, яка приєдналася до цієї програми.

"Сьогодні ми підписали угоду, яка дозволяє нам разом розвивати прикордонну інфраструктуру, наші пункти пропуску, наші дороги, транспортні коридори", – розповів віцепремєр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Також у рамках угоди було обговорено збільшення кількості пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та можливе відкриття львівського аеропорту.

"Можливе відкриття аеропорту – одне із речей, які ми дуже чекаємо. Це питання було підняте і ми надіємося, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом", – зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в "Украероруху" розповіли, коли в Україні повністю відновиться авіасполучення.

Також ми повідомляли, що пасажирський літак таємно вилетів із Борисполя.