Окупанти втрачають позиції під Бахмутом, але "тиснуть" у Мар’їнці: свіжі карти боїв в Україні

Під Бахмутом Сили оборони просунулися від 200 до 1000 метрів на різних ділянках

Йде 470-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, вони наступають на чотирьох напрямках, українські сили переходять у наступ у районі Бахмута, а росіяни стягують туди резерви для глибокої оборони.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби сталося 21 бойове зіткнення.

Луганська та Донецька області

Був пошкоджений аміакопровід, що проходить через Харківську область, стався витік аміаку. На геолокаційних кадрах видно велику хмару аміаку, що виділилася з ділянки аміакопроводу Тольятті-Одеса на південь від Масютівки Харківської області.

Голова Харківської області Олег Синегубов повідомив, що російські війська вдарили трубопроводом шістьма снарядами. 5-6 червня окупанти обстрілювали газопровід з артилерії.

Ситуація у Луганській області на карті

7 червня росіяни продовжували наземні атаки навколо Кремінної. У Генштабі України повідомили, що вони вели невдалі наступальні дії біля Кремінної, в районі Білогорівки, Берестового та Веселого.

Донбас

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 7 червня заявила, що українські війська під Бахмутом перейшли з оборонного режиму до наступального та просунулися від 200 до 1000 метрів на різних ділянках.

Ситуація у Донецькій області на карті

Водночас, за її словами, росіяни стягують до Бахмут резерви для підготовки глибокої оборони. У російському тилу залишаються деякі підрозділи ПВК "Вагнера". Командувач Східної групи військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська наступають на флангах у Бахмуті, а окупанти втрачають позиції.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті

7 червня ворог продовжував обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що він вів безуспішні наступальні операції у напрямку до Авдіївки. Українські війська відбили 13 атак у Мар’їнці.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що 7 червня українські війська здійснили атаки на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Російський "військор" заявив, що українська тактична група просунулась на один кілометр і досягла тактичної висоти на південний захід від Великої Новосілки.

Ситуація у Запорізькій області на карті

7 червня на окупованих територіях у Запорізькій та Донецькій областях пролунали вибухи. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про потужний вибух у Мирному Мелітопольського району та шість — у Токмаку.

Ситуація у Херсонській та Миколаївській областях на карті

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи на північний схід та південний захід від Маріуполя. Він додав, що росіяни збільшили активність своєї авіації над Маріуполем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній глава НАТО Андерс Расмуссен розповів, у якому разі країни НАТО можуть ввести в Україну свої війська.